В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту

Пассажирский самолет рейса «Катманду-Покхара» разбился недалеко от аэропорта назначения в Непале. На борту находились 72 человека, пишет Kathmandu Post.

Утром 15 января самолет вылетел из непальской столицы с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Немного не долетев до аэропорта Покхары, судно рухнуло и загорелось. К месту крушения выехали спасатели и стянулись добровольцы, но спасательные работы затруднены, потому что самолет продолжает гореть.

По данным Reuters, погибли минимум 16 человек.

В Танзании разбился пассажирский самолет с 49 людьми на борту. Спасатели нашли 15 выживших.

Катманду, Наталья Рязанова

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