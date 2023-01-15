В Непале разбился самолет с 72 людьми на борту

Пассажирский самолет рейса «Катманду-Покхара» разбился недалеко от аэропорта назначения в Непале. На борту находились 72 человека, пишет Kathmandu Post.
Утром 15 января самолет вылетел из непальской столицы с 68 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Немного не долетев до аэропорта Покхары, судно рухнуло и загорелось. К месту крушения выехали спасатели и стянулись добровольцы, но спасательные работы затруднены, потому что самолет продолжает гореть.
По данным Reuters, погибли минимум 16 человек.
В Танзании разбился пассажирский самолет с 49 людьми на борту. Спасатели нашли 15 выживших.
Катманду, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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