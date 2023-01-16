Самолет с 150 пассажирами вернулся в Иркутск из-за неполадки

Самолет Airbus А319 авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска сразу после взлета из-за неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Следственные органы начали проверку по данному факту. На борту лайнера находились 157 человек.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, «16 января в 6 часов 10 минут по местному времени воздушное судно А319, следовавшее сообщением «Иркутск-Чита», было вынуждено вернуться в аэропорт вылета из-за отказа сигнализации створок тормозной системы».

Самолет благополучно сел в аэропорту Иркутска. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа.

Иркутский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проверку также проводит транспортная прокуратура.

Иркутск, Наталья Петрова

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