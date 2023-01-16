Над Бердянском сбито два украинских беспилотника-камикадзе

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в понедельник, 16 янвваря сообщил, что над Бердянском система ПВО сбила два украинских беспилотника, – сообщает РИА Новости.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В 19:45 в городе произошли два громких взрыва. По предварительным данным, причиной взрывов, которые прозвучали в Бердянске, стала работа ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе».

«Атака успешно отражена разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – сказал Рогов в комментарии РИА Новости.

Бердянск, Иван Бабурин

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