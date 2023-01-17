Вылет в Таиланд задержали из-за пьяного пассажира, угрожавшего взорвать бомбу

В Красноярске вылет регулярного рейса на Пхукет задержали из-за пьяного дебошира. Когда мужчину высаживали из салона, он заявил, что самолет заминирован.
По словам очевидцев, нетрезвый пассажир начал дебоширить и препираться с экипажем. Тогда было принято решение снять нарушителя с рейса. После этого мужчина начал угрожать, что взорвет самолет.
Из-за этих угроз всех пассажиров эвакуировал и проверили борт, но взрывчатых устройств обнаружено не было. В результате вылет был задержан почти на четыре часа.
Дебошира задержали правоохранители.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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