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Вторник, 17 января 2023, 11:00 мск

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Вылет в Таиланд задержали из-за пьяного пассажира, угрожавшего взорвать бомбу

В Красноярске вылет регулярного рейса на Пхукет задержали из-за пьяного дебошира. Когда мужчину высаживали из салона, он заявил, что самолет заминирован.

По словам очевидцев, нетрезвый пассажир начал дебоширить и препираться с экипажем. Тогда было принято решение снять нарушителя с рейса. После этого мужчина начал угрожать, что взорвет самолет.

Из-за этих угроз всех пассажиров эвакуировал и проверили борт, но взрывчатых устройств обнаружено не было. В результате вылет был задержан почти на четыре часа.

Дебошира задержали правоохранители.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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