Пьяный экскаваторщик протаранил четыре автомобиля на Алтае

В Барнауле пьяный мужчина на экскаваторе повредил четыре автомобиля. Об этом сообщают в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на улице Кутузова. 38-летний водитель за рулем экскаватора-погрузчика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с несколькими машинами. В результате пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

По словам полицейских, экскаваторщик был пьян, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении виновника массовой аварии составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Барнаул, Зоя Осколкова

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