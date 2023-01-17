Илона Маска начали судить по подозрению в мошенничестве

Судебный процесс против американского миллиардера предпринимателя Илона Маска начался во вторник, 17 января, в Сан-Франциско с выбора членов присяжных, которым предстоит решить, написал ли владелец Tesla и Twitter мошеннический твит в 2018 году, в чем его обвиняют инвесторы, – сообщает французское агентство AFP
Агентство сообщает, что миллиардера судят за твит, опубликованный в 2018 году, где он написал, что хочет вывести свою компанию Tesla с фондового рынка, что вызвало резкое колебание акций в течение нескольких дней.
Дело относится к ситуации, произошедшей в августе 2018 года, когда Илон Маск написал в Твиттере, что хочет вывести Tesla с фондового рынка, «тогда как у него было для этого необходимое финансирование». Его сообщения вызвали резкое колебание акций.
Судья Эдвард Чен пояснил потенциальным присяжным следующее: «Истцы утверждают, что эти твиты были фактически ложными и искусственно влияли на курс акций Tesla и других ценных бумаг».
Сан-Франциско, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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