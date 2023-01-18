При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины

Вертолет ГСЧС Украины рухнул в городе Бровары под Киевом на территорию детского сада, вспыхнул сильный пожар. По последним данным Нацполиции Украины, погибли 16 человек, из них двое детей. Девять погибших были на борту вертолета. Среди жертв авиакатастрофы – руководство МВД Украины, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, на борту упавшего вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, оба погибли. Украинские СМИ сообщили, что также погиб госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Как уточнили в Нацполиции, после падения вертолета в Броварах пострадали 10 детей, двое из них погибло. Всего пострадало 22 человека, они госпитализированы.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», – сообщил ранее глава Киевской области Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

Обстоятельства крушения вертолета выясняются.

По данным украинских СМИ, в Броварах упал вертолет Eurocopter EC225 LP Super Puma производства Airbus. Отмечается, что в момент катастрофы в районе был сильный туман.

Киев, Наталья Петров

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