На Шри-Ланке отельера поймали на краже денег у российских туристов

На Шри-Ланке владелец отеля попался на том, что воровал деньги из сейфов своих постояльцев. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отдыхающие в Унаватуне россияне пожаловались на пропажу денег. По словам потерпевших, они положили деньги в сейфы, установленные в номерах, но позже наличных там не оказалось. Сумма ущерба составила около 6 млн рупий.

Полицейские провели расследование и выяснили, что все сейфы были вскрыты одним ключом. При этом записи с камер наблюдения, установленных в коридорах отеля, оказались стерты. Тогда под подозрение попал персонал.

В результате правоохранители задержали владельца отеля, его сына и еще одного служащего по подозрению в краже.

Коломбо, Зоя Осколкова

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