Россиянину дали пять лет колонии строгого режима за попытку воевать против РФ

Уроженец Саратовской области Максим Тимерханов приговорен к пяти годам колонии строгого режима за попытку участия в боевых действиях против России. Обвинительный вердикт вынес Брянский областной суд. Тимерханов признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»).

Согласно данным следствия, фигурант решил выехать на Украину и вступить в легион, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

Тимерханов руководствовался личными убеждениями и хотел получить материальное вознаграждение. Он начал переписку с украинским вербовщиком, выстроил маршрут и планировал пересечь границу в Трубчевском районе Брянской области.

Подозрительного мужчину с объемным рюкзаком и телефоном в руках заметил местный житель, который и сообщил в полицию. Подозреваемого задержали. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Брянск, Наталья Петрова

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