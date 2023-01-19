СКР расследует вспышку кишечной инфекции в детсаду на Сахалине

На Сахалине в селе Новотроицкое Анивского района воспитанники одного из детских садов массово заразились острой кишечной инфекцией. Заболевание обнаружили у 22 детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, вспышка острой кишечной инфекции произошла в детсаду «Зеленый остров». Дошкольное учреждение закрыто на карантин.

Как сообщили в региональном управлении СКР, после случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарных норм в дошкольном учреждении, надлежащее качество питания воспитанников детского сада, а также приняты меры профилактического характера», – говорится в сообщении.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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