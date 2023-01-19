В Глазго судят шотландского трансгендера за двойное изнасилование

В Высоком суде Глазго в Шотландии за изнасилование двух женщин судят мужчину, который объявил, что является «трансгендерной женщиной», – передает в четверг, 19 января, телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, в изнасиловании двух женщин обвиняют 31-летнего Адама Грэма, ставшего Айлой Брайсон, так как он «идентифицирует себя как трансгендерная женщина». Один случай произошел в 2016 году в Клайдбанке в Западном Данбартоншире, другой – в Глазго в Драмчапеле в 2019 году.

«Помимо изнасилования, Адам Грэм, он же Айла Брайсон, обвиняется в принуждении одной из жертв «постирать простыни», а также в угрозах в адрес семьи жертвы и в нанесении телесных повреждений. Со своей стороны, обвиняемый утверждает, что вступал в интимные отношения с жертвами по обоюдному согласию», – сообщает Sky News.

Следует напомнить, что в декабре 2022 года в Шотландии был принят закон, разрешающий подавать заявление на получение сертификата признания смены пола, для чего не требуется медицинского освидетельствования.

Глазго, Иван Бабурин

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