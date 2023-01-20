Трое детей погибли на пожаре в Кемеровской области

Четыре человека, из них трое детей, погибли при пожаре в частном доме в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Пожар в одном из частных домов Ленинск-Кузнецкого произошел вечером 19 января. После тушения на месте инцидента были обнаружены тела 56-летней женщины и детей – 2, 4 и 6 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По информации следствия, в доме проживала многодетная семья. Днем мать оставила детей под присмотром 56-летней знакомой, а сама ушла на работу. В какой-то момент соседи заметили, что дом горит, и вызвали пожарных.

Причины возгорания устанавливаются. «Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти потерпевших, пожарно-техническая экспертиза по определению причин пожара», – говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить об обстоятельствах пожара в Ленинск-Кузнецком.

Кемерово, Наталья Петрова

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