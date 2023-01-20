В Греции осужденный россиянин пытался сбежать

В Греции осужденный 29-летний гражданин России пытался сбежать при перевозке в тюрьму. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Инцидент произошел в городе Янина. Мужчина отбывает наказание за организацию незаконной миграции. Он перевозил нелегалов на паруснике в Италию.

Россиянина вывезли в апелляционный суд на слушание, а затем должны были вернуть в тюрьму. По пути к автомобилю мужчина оттолкнул конвоира и скрылся в городе. На его поиски были направлены полицейские на мотоциклах.

Далеко убежать осужденному не удалось, его поймали через несколько минут и отправили обратно в тюрьму Ставраки.

Афины, Зоя Осколкова

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