В Греции осужденный россиянин пытался сбежать

В Греции осужденный 29-летний гражданин России пытался сбежать при перевозке в тюрьму. Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Инцидент произошел в городе Янина. Мужчина отбывает наказание за организацию незаконной миграции. Он перевозил нелегалов на паруснике в Италию.
Россиянина вывезли в апелляционный суд на слушание, а затем должны были вернуть в тюрьму. По пути к автомобилю мужчина оттолкнул конвоира и скрылся в городе. На его поиски были направлены полицейские на мотоциклах.
Далеко убежать осужденному не удалось, его поймали через несколько минут и отправили обратно в тюрьму Ставраки.
Афины, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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