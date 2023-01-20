Под Ростовом в аварии с автобусом пострадало 13 человек

В Ростовской области маршрутный автобус попал в аварию. В результате пострадали 13 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в городе Каменск-Шахтинский. Водитель автобуса не справился с управлением, транспорт пересек встречную полосу, съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате аварии сам водитель и 12 пассажиров, в том числе шестеро несовершеннолетних, получили травмы и доставлены в больницу», – уточнили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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