Более 110 тысяч жителей Приморья остались без света в мороз

Более 110 тыс. жителей города Уссурийска Приморского края и 120 социальных объектов остались сегодня утром без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает краевая прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту. По информации Примгидромета, сейчас в в Уссурийске минус 19 градусов, утром температура воздуха достигала минус 25 градусов.

«Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту отключения электроснабжения в 380 многоквартирных домах, более 3 тыс. частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры на территории города Уссурийска», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что аварийное отключение произошло около семи часов утра.

Прокуратура оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании сети, полноту мер, принимаемых к расследованию причин и условий аварии, а также соблюдение прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. «Фактическое восстановление электроснабжения находится на контроле в прокуратуре», – заявили в ведомстве.

В свою очередь, администрация Уссурийска со ссылкой на АО «Уссурийск-Электросеть» сообщила, что электроснабжение будет возобновлено в течение ближайших двух часов. Чиновники призвали местных жителей «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».

Владивосток, Наталья Петрова

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