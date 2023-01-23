В тайнике в ЛНР обнаружили более 300 кг взрывчатки

Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили схрон с оружием. Среди прочего там было около 300 кг взрывчатки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Тайник был оборудован в доме в селе Кудряшовка Кременского района. Там было пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U (общий вес взрывчатого вещества 306 килограммов).

«Установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ», – рассказал собеседник агентства.

Луганск, Зоя Осколкова

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