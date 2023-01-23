На охотничьей базе в Сибири верблюд убил сторожа

В Омской области верблюд ранил сторожа на охотничьей базе. От полученных травм мужчина умер. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел вблизи деревни Приозерка. 51-летний сторож пытался отвести верблюда в загон, но животное сопротивлялось. В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Врачи не смогли помочь пострадавшему, от полученных ранений он скончался.

Тюкалинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности охотничьей базы и законодательства по содержанию животных.

«Кроме того, на контроле прокуратуры находится доследственная проверка, осуществляемая следственными органами», – добавили в надзорном ведомстве.

Омск, Зоя Осколкова

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