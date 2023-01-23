В Чувашии 12 человек попали в больницу с отравлением суши

В Чувашии 11 посетителей суши-бара и один сотрудник попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В городе Алатырь накануне было зафиксировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции. Среди заболевших – четверо детей и восемь взрослых, в том числе работник заведения общественного питания.

«По результатам лабораторных исследований… в клиническом материале у всех заболевших обнаружена ДНК бактерий рода Сальмонелла», – сообщили в надзорном ведомстве.

Пострадавших госпитализировали в инфекционный стационар, их состояние стабильное.

Роспотребнадзор временно приостановил работу суши-бара. Отмечается, что очаг локализован, в ходе расследования отобраны пробы воды, продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды. Персонал заведения обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.

Чебоксары, Зоя Осколкова

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