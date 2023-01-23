В Пермском крае в аварии с микроавтобусом погибли пациенты больницы

В Пермском крае микроавтобус, перевозивший пациентов городской больницы, попал в ДТП. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Авария произошла на трассе «Кунгур-Соликамск». В результате погибли три пассажира и водитель. Еще двое пострадавших госпитализированы.

Известно, что в микроавтобусе находились пять пациентов «Городской клинической больницы № 4» из Гремячинска.

На место прибыли бригады спасателей и автомобили скорой помощи. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Пермь, Зоя Осколкова

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