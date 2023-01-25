Жители Белгородчины и Крыма увидели выступление Зеленского по телевизору

Эфиры российских федеральных телевизионных каналов в Белгородской области и Крыму днем в среду, 25 января, были замещены показом выступления президента Украины Владимира Зеленского, – передают СМИ.

Сообщается, что трансляция российских федеральных телеканалов была «перехвачена и замещена», в результате чего жители Крыма и Белгородской области в своих телевизорах наблюдали выступление Владимира Зеленского.

В правительстве Белгородской области заявили, что случившееся произошло из-за подмены сигнала со спутника.

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. Оперативные дежурные быстро обнаружили подмену и перевели трансляцию на резервный спутник, после чего трансляция федеральных российских каналов восстановилась», – сообщили в белгородском правительстве

В свою очередь, представитель правительства республики Крым Олег Крючков заявил, что это «хакерская атака украинских спецслужб, которые взломали интернет-трансляцию».

Белгород, Иван Бабурин

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