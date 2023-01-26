Расследование «издевательств» британского вице-премьера насчитало уже 30 жалоб

Число жалоб на поведение британского вице-премьера и министра юстиции Доминика Рааба достигло 24, а по словам источников, превысило 30, пишет Guardian. Госслужащие заявили, что министр давил на них, доводил до слез, а шестеро подумывали покончить с жизнью.

Напомним, расследование в отношении Рааба началось в ноябре, когда официально были зарегистрированы три жалобы. В декабре их стало восемь, и число продолжало расти.

Чаще всего в жалобах пишут о запугивании, унижениях и агрессивном поведении министра в течение дня. Рааб заявил, что всегда ведет себя профессионально, и пообещал опровергнуть все обвинения в свой адрес.

По данным издания, после повторного назначения Рааба на должность вице-премьера 15 его сотрудникам предложили сменить должность из-за опасений по поводу их психологического состояния.

Лондон, Наталья Рязанова

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