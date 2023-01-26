В Уфе задержанный сбежал из здания полиции, выпрыгнув из окна в сугроб

В Уфе 22-летний подозреваемый в серии краж сбежал из здания полиции. Мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в отделе полиции №7. Гражданин стал фигурантом уголовного дела, но на судебное слушание не явился. Тогда мужчину доставили в отдел для допроса.

На вопросы следователя задержанный отвечать отказался, в какой-то момент от выпрыгнул из окна кабинета на четвертом этаже. Упав в сугроб, подозреваемый сел в машину, которую, по всей видимости, заранее подогнали его друзья, после чего вся компания скрылась.

Беглеца объявили в федеральный розыск.

Уфа, Зоя Осколкова

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