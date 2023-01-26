В Махачкале из-за высокого давления газа загорелись 10 квартир

В Махачкале из-за высокого давления газа, по уточненным данным, вспыхнули пожары в 10 квартирах жилых домов по улице Лаптиева. Об этом сообщило республиканское управление МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало о возгорании в 11 квартирах. В результате инцидента пострадали один человек.

По информации пресс-службы ведомства, в четырех квартирах огонь потушили до прибытия пожарных расчетов, в шести квартирах пожары ликвидированы огнеборцами.

Отмечается, что во всех квартирах пожары возникли в кухонных помещениях и ликвидированы на площадях до 8 квадратных метров.

Сообщения о высоком давлении газа в нескольких многоквартирных домах по улице Лаптиева начали поступать по системе «112» с 12:35. Бригадами газовиков подача газа прекращена до устранения причин неисправности оборудования.

По информации администрации Ленинского района города, все жильцы многоквартирных домов эвакуированы. Республиканская прокуратура начала проверку в связи с пожарами в домах.

В результате ЧП, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав. Он получил различные ожоги и был госпитализирован.

Махачкала, Наталья Петрова

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