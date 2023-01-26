МАГАТЭ в районе Запорожской АЭС зафиксировало мощные взрывы

Эксперты Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 26 января, заявили, что в окрестностях «крупнейшей в Европе АЭС происходят мощные взрывы», – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте агентства, говорится: «Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, в то время как другие кажутся гораздо ближе к самой площадке. Вчера около 10.00 утра по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна. Сегодня их стало слышно больше».

«Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта в стране. В последние дни и недели эксперты агентства на станции почти ежедневно докладывали о подобных инцидентах в штаб-квартиру в Вене», – сообщили в МАГАТЭ.

Вена, Иван Бабурин

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