Задержан начальник центрального информационно-технического управления таможни

В Москве по подозрению во взяточничестве в четверг, 26 января, задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрий Васильев, – передает ТАСС.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству: «В настоящее время с Дмитрием Васильевым проводятся следственные действия. По предварительной информации, он подозревается во взяточничестве и хищении с господрядов. В настоящее время мужчина доставлен в Следственный комитет. По предварительным данным, мера пресечения ему будет избрана в пятницу».

Москва, Иван Бабурин

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