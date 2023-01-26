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Пятница, 27 января 2023, 01:17 мск

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Задержан начальник центрального информационно-технического управления таможни

В Москве по подозрению во взяточничестве в четверг, 26 января, задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрий Васильев, – передает ТАСС.

Собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству: «В настоящее время с Дмитрием Васильевым проводятся следственные действия. По предварительной информации, он подозревается во взяточничестве и хищении с господрядов. В настоящее время мужчина доставлен в Следственный комитет. По предварительным данным, мера пресечения ему будет избрана в пятницу».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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