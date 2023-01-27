В Коми спасли трех медвежат из разрушенной лесорубами берлоги

В Коми лесорубы случайно повредили берлогу, в которой обнаружили трех новорожденных медвежат. Животных отправили в специализированный центр.
В полицию обратилась лесозаготовительная организация, сообщает «МВД.Медиа». Лесорубы нашли медвежью берлогу в ходе ночных работ по прокладыванию лежневки.
На место прибыли участковые и увидели трех медвежат, которых достали из разрушенной берлоги и перенесли в теплое место. При этом медведицы рядом не было.
Полицейские забрали малышей и привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили. Спасенных медвежат передали в «Центр спасения медвежат-сирот» Тверской области.
Сыктывкар, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube