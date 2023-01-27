Финнам не хватило денег для оплаты привезенных из Китая панд

Зоопарк в финском городе Эхтяри готовит привезенных из Китая панд к возвращению на родину. В бюджете страны не хватило денег для оплаты аренды животных.

Панд привезли в финский зоопарк в обмен на ежегодные взносы в фонд защиты этих животных в Китае. 24 января власти Финляндии изъяли из дополнительного бюджета запланированные пять миллионов евро на оплату задолженности зоопарка.

Предусмотренная для зоопарка Эхтяри сумма вызвала споры из-за своего размера. Точная сумма взноса за панд не разглашается, но местные СМИ узнали, что он немного меньше миллиона евро.

В правительстве создана специальная рабочая группа для оценки ситуации. Представители Минсельлесхоза, Минфина и МИД должны принять окончательное решение. А пока зоопарк собирает панд в дорогу.

«Зоопарк Эхтяри начинает подготовку к возвращению панд. Решение было принято на основании информации об отзыве пакета государственной помощи», – цитирует сообщение зоопарка агентство «Прайм».

Хельсинки, Наталья Рязанова

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