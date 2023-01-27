В результате теракта в Иерусалиме погибли по меньшей мере семь человек

В Иерусалиме возле синагоги на бульваре Неве-Яаков в пятницу, 27 января, около 20:15 (21:15 мск.), террорист, находившийся в машине, открыл огонь по прохожим, в результате чего погили по меньшей мере семь человек и десять получили ранения, – сообщают израильские СМИ.

В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщили: «Семь человек погибли и не менее десяти ранены. Трое в тяжелом состоянии».

«Террорист ликвидирован. Полиция проводит масштабные проверки. Преступник мог действовать не один. Фанатики могут совершить еще одно нападение. Население просим оставаться дома», – сообщили в правоохранительных органах Иерусалима.

Иерусалим, Иван Бабурин

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