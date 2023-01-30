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Понедельник, 30 января 2023, 10:26 мск

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В Сомали обстреляли российский вертолет, участвующий в гуманитарной миссии ООН

В Сомали подвергся обстрелу участвующий в гуманитарной миссии ООН вертолет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги». Об этом сообщили в посольстве России в Джибути.

Инцидент произошел 23 января в аэропорту Могадишо, передает РИА «Новости». Воздушное судно получило несущественный ущерб.

Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал, российские пилоты продолжают работу в обычном режиме.

Предположительно, атака была совершена действующей на территории страны террористической группировкой «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»). Она связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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