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Понедельник, 30 января 2023, 12:32 мск

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В Татарстане сбежали два пациента психбольницы

В казанской психиатрической больнице не досчитались двоих пациентов. Мужчины обвиняются в тяжких преступлениях.

Предположительно, побег был совершен вечером 28 января. Оба находились на принудительном лечении по решению суда.

Одни из пациентов привлекался к ответственности за грабежи, избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. Второй стал фигурантом дела о грабеже.

Пациенты сбежали в больничных пижамах, у обоих тела покрыты татуировками. Полицейские разыскивают беглецов.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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