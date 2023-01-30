В Татарстане сбежали два пациента психбольницы

В казанской психиатрической больнице не досчитались двоих пациентов. Мужчины обвиняются в тяжких преступлениях.
Предположительно, побег был совершен вечером 28 января. Оба находились на принудительном лечении по решению суда.
Одни из пациентов привлекался к ответственности за грабежи, избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. Второй стал фигурантом дела о грабеже.
Пациенты сбежали в больничных пижамах, у обоих тела покрыты татуировками. Полицейские разыскивают беглецов.
Казань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube