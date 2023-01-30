В Татарстане сбежали два пациента психбольницы

В казанской психиатрической больнице не досчитались двоих пациентов. Мужчины обвиняются в тяжких преступлениях.

Предположительно, побег был совершен вечером 28 января. Оба находились на принудительном лечении по решению суда.

Одни из пациентов привлекался к ответственности за грабежи, избиения и нанесение тяжких телесных повреждений. Второй стал фигурантом дела о грабеже.

Пациенты сбежали в больничных пижамах, у обоих тела покрыты татуировками. Полицейские разыскивают беглецов.

Казань, Зоя Осколкова

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