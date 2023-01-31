В Нижнем Новгороде жена из-за ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия

В Нижнем Новгороде из-за ревности жена донесла на мужа в полицию о том, что он хранит оружие. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.
22-летняя жительница Нижнего Новгорода увидела у мужа в телефоне переписку с другой женщиной. Она указала на это супругу, но тот ее претензии проигнорировал. Тогда обиженная жена позвонила в полицию и заявила, что муж хранит коллекцию оружия.
Прибывшие на вызов полицейские арсенала не обнаружили, но нашли муляж гранаты, кастет, пневматический пистолет, а также книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признана в России экстремистским материалом).
Мужчина получил обязательство о явке в правоохранительные органы.
Москва, Зоя Осколкова
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