Тюменец дважды за полчаса попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте

В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под колеса автомобилей.

Сначала горожанина сбил автомобиль Renault Logan, когда он перебегал дорогу в неположенном месте, сообщает телеграм-канал Shot. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу с ушибом плеча и травмой лица. Медики оказали первую помощь и отпустили.

Спустя некоторое время мужчину снова привезли в больницу. Возвращаясь домой, 26-летний пациент снова перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем Mitsubishi. Во второй раз полученные травмы оказались серьезнее, из-за чего его госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

Тюмень, Наталья Петрова

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