В Азербайджане задержали семь иранских шпионов

В Азербайджане во вторник, 31 января, в ходе специальной операции были задержаны семь человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, – сообщает информагентство Trend.

В публикации агентства говорится: «. Утром 31 января МВД Азербайджана провело операцию в редакциях проиранских информационных изданий SalamNews и InterAz. Операция проводится в Баку и других регионах республики. Операция продолжается».

Следует напомнить, что утром 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Мужчина, вооруженный автоматом «Калашников», убил начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова.

Баку, Иван Бабурин

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