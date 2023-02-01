Второе судно отправили к потерявшему ход рефрижератору в Охотском море

С Камчатки на помощь потерявшему ход рефрижератору «Амбер Балтик» вышло второе судно – «Суворовец». На борту терпящего бедствие судна находятся около 23 человек, передает ТАСС.

Главный двигатель «Амбер Балтик» сломался во время шторма, когда судно находилось в море у западного побережья Камчатки. По данным Камчатского регионального морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борту находятся 20-23 человека.

Починить движок на месте не удалось, а потерявшее ход судно стало опасным для других судов. 31 января, когда погода улучшилась, буксир ЛСС «Справедливый» смог подойти к рефрижератору. Он потянул пострадавшее судно в сторону Петропавловска-Камчатского через Первый Курильский пролив.

В связи с ухудшением погоды и сильным волнением моря в помощь буксиру отправили второе спасательное судно для «Амбер Балтик».

«В связи с ухудшением погодных условий на промысле и увеличением концентрации рыболовных судов в этом районе Росрыболовством принято решение направить в район Охотского моря второе спасательное судно ЛСС «Суворовец», – пояснили представитель Дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства Анатолий Леонтьев.

Ранее недалеко от необитаемых японских островов Дандзё затонуло грузовое судно под флагом Гонконга. На борту находились 22 человека, известно об успешном спасении 14 пострадавших.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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