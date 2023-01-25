Спасатели нашли 14 моряков с затонувшего около Японии судна

Грузовое судно под флагом Гонконга затонуло недалеко от необитаемых японских островов Дандзё. На борту находились 22 человека, спасатели подняли на борт своих судов 14 пострадавших, пишет South China Morning Post.

Судно Jin Tian с экипажем из 14 граждан Китая и 8 граждан Мьянмы перевозило лес. Борт послал сигнал бедствия около 23:15 по местному времени 24 января, когда находился в водах между Южной Кореей и Японией. К этому моменту судно накренилось и начало набирать воду.

Капитан велел всему экипажу покинуть корабль. По данным издания, моряки сели на спасательные плоты в 2:40, а через шесть минут корабль ушел под воду.

На поиски выживших отправили суда береговой охраны Японии и Южной Кореи, три частных корабля и самолеты. Спасатели достали из воды 14 человек, 11 были без сознания, их отправили в больницу в Нагасаки.

Писки продолжаются, им мешает погода: в месте происшествия сильный ветер и высокая волна. Причина затопления судна выясняется.

Корвет ВМС Таиланда затонул в Сиамском заливе в ночь на 19 декабря. Более 30 человек оказались в воде, спасти удалось не всех.

Токио, Наталья Рязанова

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