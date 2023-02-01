В Приамурье школьная повар пойдет под суд за отравление детей

Следствие в Амурской области передало в суд дело экс-повара сельской школы о массовом отравлении. По данным Роспотребнадзора, 24 человека, в их числе 12 детей, с симптомами норовирусной инфекции обратились к медикам.

С 21 по 22 октября 2022 года в Ромненской средней школе случилось массовое отравление. Пациенты получили медпомощь и долечивались дома, а случаем занялись Следственный комитет и Роспотребнадзор.

«Причиной произошедшего послужили действия повара, которая допустила при приготовлении пищи нарушения санитарного законодательства. На предварительном следствии обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном», – рассказали в управлении СКР по региону.

Прокуратура области подтвердила, что обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд. Экс-повару грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ромны, Наталья Рязанова

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