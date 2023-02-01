Житель Тулы убил семилетнего пасынка

Тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир дома в Ленинском районе Тулы. По подозрению в расправе над ребенком задержан отчим, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в ближайшее время задержанный будет доставлен в следственное управление для проведения следственных действий.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве мальчика проверяются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в этой семье.

В областной прокуратуре уточнили, что тело ребенка обнаружили в квартире дома на улице Володарского в деревне Варваровка города Тулы. На момент происшествия в квартире находились отчим ребенка, его мать и четверо других детей. Прокуратура оценит деятельность системы органов профилактики правонарушений несовершеннолетних по работе с семьей, передает ТАСС.

Тула, Наталья Петрова

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