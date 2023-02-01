В Брянской области под обстрел ВСУ попал нефтепровод «Дружба»

Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По его сведениям, ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков».

Отмечается, что станция получила незначительные повреждения, там возникли перебои с электроснабжением. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров.

Обошлось без пострадавших, весь персонал НПС эвакуировали.

Официальной информации по инциденту пока не поступало.

Надо отметить, что в ночь на среду, 1 февраля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе ВСУ по территории Новозыбковского городского округа. «Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет», – написал он в своем телеграм-канале, добавив, что в двух населенных пунктах нарушено электроснабжение. Спустя несколько часов подачу электроэнергии восстановили.

Тула, Наталья Петрова

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