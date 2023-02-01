Полиция ФРГ задержала серийного убийцу пенсионерок

Полиция немецкого района Швебиш-Халль задержала 31-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве трех пенсионерок за два года, пишет Spiegel.

На прошлой неделе полиция нашла 89-летнюю женщину мертвой в ее квартире и проверила похожие происшествия за несколько лет. Следователи считают, что смерти 77-летней пенсионерки в декабре 2022 года и 94-летней женщины в октябре 2020 связаны между собой и с новым случаем.

Все жертвы найдены мертвыми буквально в 150-200 метрах друг от друга. Примечательно, что все погибшие умерли в среду.

Собранные улики, в том числе следы ДНК привели полицию к мужчине, проживавшему в том же районе с женой и ребенком. Полиция не раскрывает подробности расследования и мотивы подозреваемого.

В подмосковном Подольске санитар пансионата по уходу за пожилыми людьми арестован по обвинению в убийстве постояльца. К трагедии привела внезапная ссора между мужчинами.

Берлин, Наталья Рязанова

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