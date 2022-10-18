российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Санитар подмосковного дома престарелых убил постояльца

В подмосковном Подольске санитар пансионата по уходу за пожилыми людьми арестован по обвинению в убийстве постояльца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 12 октября 2022 года в одной из комнат пансионата по уходу за пожилыми людьми, расположенного в пос. Александрова городского округа Подольск, между обвиняемым и постояльцем учреждения произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес пенсионеру несколько ударов в область головы, после чего стал удерживать мужчину, взяв его за шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении санитара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«На допросе мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах произошедшего», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

Таксист пытался изнасиловать пассажирку на северо-востоке Москвы / На Чукотке три человека утонули из-за перевернувшейся лодки / Мужчина пытался зарезать сына назло жене в Ленинградской области / В Бурятии мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью, устроил перестрелку с полицией / Столичный адвокат обвиняется в экстремизме и дискредитации Вооруженных сил / Число жертв ЧП в Ейске выросло до 13 человек / Организатор и исполнитель заказного убийства арестованы в Подмосковье / Юноша погиб в шахте лифта одной из столичных многоэтажек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Следственный комитет России, Убийства,