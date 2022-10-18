Санитар подмосковного дома престарелых убил постояльца

В подмосковном Подольске санитар пансионата по уходу за пожилыми людьми арестован по обвинению в убийстве постояльца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 12 октября 2022 года в одной из комнат пансионата по уходу за пожилыми людьми, расположенного в пос. Александрова городского округа Подольск, между обвиняемым и постояльцем учреждения произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес пенсионеру несколько ударов в область головы, после чего стал удерживать мужчину, взяв его за шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении санитара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«На допросе мужчина дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах произошедшего», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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