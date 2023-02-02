Запертые в доме дети сгорели при пожаре под Иркутском

Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Грановщина Иркутской области. Мальчики находились одни в запертом доме.

Соседи сообщили о пожаре около 04:14 часов 2 февраля. Когда пожарные прибыли на место, двухэтажный дом площадью 80 кв. м и пристроенный к нему гараж были полностью охвачены огнем. Потушить пожар удалось лишь через полтора часа.

«В ходе разбора обгоревших конструкций обнаружены погибшие дети: мальчики 2009 и 2013 года рождения», – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Следователи уже допрашивают соседей, мать погибших детей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области. Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль и начала собственную проверку.

С начала года в пожарах по всей стране уже погибли 36 детей, и число жертв огня среди несовершеннолетних растет. Чаще всего в пожарах погибают малыши 3-5 лет.

Иркутск, Наталья Рязанова

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