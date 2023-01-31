В России с начала года более 30 детей погибли в пожарах

В России наблюдается рост числа жертв среди несовершеннолетних при пожарах. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

По данным службы, с начала 2023 года уже погибли 36 детей, что почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2022 году за то же время жертвами пожаров стали 24 ребенка.

Чаще всего в огне погибают малыши в возрасте от 3 до 5 лет. В прошлом году из 305 случаев – 107 детей указанного возраста.

В МЧС напомнили о необходимости хранить спички, зажигалки и другие легковоспламеняющиеся предметы в недоступном для детей месте, а также не оставлять малышей без присмотра.

Москва, Зоя Осколкова

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