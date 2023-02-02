В Краснодаре полиция нашла склад оружия у пациента скорой

Полиция Краснодара нашла склад оружия у местного жителя. Сотрудники приехали вместе с медиками, которых вызвал краснодарец, рассказали в городском управлении МВД.

Мужчина случайно ранил себя в ногу из ракетницы и вызвал скорую помощь. В связи с характером раны вместе с медиками по адресу происшествия отправилась полиция.

Пострадавший подтвердил самострел, т.е. отсутствие криминала. Но при осмотре квартиры сотрудники полиции нашли целую коллекцию оружия. Все предметы отправили на баллистическую экспертизу.

«Правоохранители нашли различные боеприпасы и оружие. Проводится проверка по факту обнаружения в квартире предметов, схожих с боеприпасами и оружием. После экспертизы будет принято решение в рамках действующего законодательства», – пояснили в УМВД.

Сотрудники ФСБ и МВД выявили 93 подпольных оружейников в 38 регионах России. Изъято более 250 стволов, более 160 кг взрывчатки, тысячи патронов.

Краснодар, Наталья Рязанова

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