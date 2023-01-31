Спецслужбы выявили подпольные оружейные мастерские в 38 регионах РФ

Сотрудники ФСБ совместно с полицией провели масштабную операцию по выявлению подпольных оружейников. В ходе обысков было изъято более 250 стволов, тысячи патронов и более 160 кг взрывчатки.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – говорится в ЦОС ФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились в ноябре-декабре 2022 года. В результате из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 10 пулеметов, 17 пистолетов-пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, 11 гранатометов и огнеметов, а также 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 40 тысяч патронов различного калибра, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Кроме того, прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

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