Суд отправил на принудительные работы женщину за убийство новорожденной дочери

Жительница Марий Эл получила полтора года принудительных работ за убийство новорожденной дочери. Суд приговорил ее к лишению свободы, но заменил наказание на более мягкое.

Обвинение доказало, что 43-летняя женщина узнала о беременности в июне 2022 года и намеренно скрывала ее, отказавшись от учета в женской консультации. Она уже была матерью четырех малолетних детей, но срок для аборта пропустила.

28 октября женщина была пьяна, когда начались роды. Она не вызвала скорую, родила самостоятельно. Женщина предприняла несколько попыток задушить новорожденную дочь, а когда задуманное удалось, положила ее тело в пакет и вынесла на балкон.

«Осужденная вину признала полностью, чистосердечно раскаялась. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Назначенное наказание заменено принудительными работами на срок 1 год 6 месяцев», – рассказали в пресс-службе Горномарийского районного суда.

В Брянске 28-летняя женщина завернула новорожденного ребенка в полиэтиленовый пакет и оставила на обочине дороги в январский мороз. Возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Козьмодемьянск, Наталья Рязанова

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