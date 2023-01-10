Жительницу Брянска задержали за убийство своего новорожденного ребенка

В Брянске задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве своего новорожденного ребенка. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, тело младенца в полиэтиленовом пакете было обнаружено вечером 8 января на обочине дороги в Фокинском районе Брянска.

Сотрудники СКР совместно с полицейскими смогли оперативно установить личность матери ребенка. Ею оказалась 28-летняя горожанка. Ее задержали и доставили в следственный отдел. В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Следователи назначили комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, чтобы установить причину гибели новорожденного. Ранее сообщалось, что ребенок мог погибнуть от переохлаждения.

Брянск, Наталья Петрова

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