В Брянске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Брянске. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Труп младенца обнаружили жители Фокинского района. По данным местных СМИ, тело было завернуто в пакет.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выясняются детали произошедшего. Пока нет информации о том, что могло привести к гибели младенца. Предположительно, ребенок погиб от переохлаждения.
Брянск, Зоя Осколкова
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