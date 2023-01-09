В Брянске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца

Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Брянске. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Труп младенца обнаружили жители Фокинского района. По данным местных СМИ, тело было завернуто в пакет.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Выясняются детали произошедшего. Пока нет информации о том, что могло привести к гибели младенца. Предположительно, ребенок погиб от переохлаждения.

Брянск, Зоя Осколкова

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