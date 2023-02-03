Два человека пропали после столкновения сухогрузов у берегов Японии

Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии, и один сухогруз затонул. В результате пять человек оказались в воде, но трех успели вытащить, передает телеканал NHK.

Авария на воде случилась в ночь на 2 февраля в проливе Курусима у побережья города Имабари. После столкновения 716-тонный сухогруз «Сейрю» был поврежден настолько, что затонул. У него на борту было пять человек экипажа. Троих достали из воды, но судьба еще двух человек неизвестна.

На поиски пропавших отправлены катера береговой охраны и вертолеты. Проходящие мимо суда предупреждены. По данным телеканала, один из пропавших – капитан судна. Поиски продолжаются.

499-тонный «Коэи Мару» остался на плаву, хотя и получил пробоины в бортах. Судно сумело самостоятельно добраться до ближайшего порта. Никто из экипажа не пострадал.

Недалеко от необитаемых японских островов Дандзё затонуло грузовое судно под флагом Гонконга. Из 22 человек на борту сразу спасли 14, некоторые были без сознания.

Токио, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»