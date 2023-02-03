На Сахалине 10 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом и бензовозами

Школьный автобус стал участником массового ДТП на трассе Южно-Сахалинск – Холмск. Восемь детей и двое взрослых пострадали, пяти школьникам понадобилась госпитализация.

Утром 3 февраля в районе села Чапланово Холмского района столкнулись два бензовоза, школьный автобус и легковой автомобиль. По данным УМВД по Сахалинской области, водитель Honda Vezel не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся со школьным автобусом Citroen Jumpe. После этого в них врезались бензовозы.

В автобусе находились 11 школьников и водитель. Восьми детям в возрасте от 7 до 14 лет, а также водителю и пассажиру легковушки понадобилась медицинская помощь. В региональном минздраве подтвердили, что у детей были травмы легкой степени. Пятерых ребят решили оставить в стационаре, как и двух пострадавших взрослых.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки детей и эксплуатацию специализированного транспорта, а также лиц, ответственных за надлежащее состояние дорожного полотна», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Губернатор Сахалинской области сообщил, что все школьники на момент аварии были пристегнуты, а автобус двигался со скоростью не более 60 км/ч. Глава региона заверил, что держит ситуацию на контроле, о чем написал в своем телеграм-канале.

Прокуратура организовала собственную проверку для оценки действий лиц, ответственных за перевозку детей. Сотрудники выяснят, в каком состоянии находился транспорт, оценят качество работы организации, ответственной за надлежащее состояние автодороги, сообщили в ведомстве.

Под Новосибирском автобус с детьми врезался в грузовик. Травмированы трое детей в возрасте 10-11 лет.

Холмск, Наталья Рязанова

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