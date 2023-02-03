Теракт в Энергодаре: при подрыве автомобиля погиб один человек

Мощный взрыв прогремел около 07:50 в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что причиной взрыва стал теракт, подорван автомобиль. По предварительным данным, погиб один человек. На месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур.

Как отметил Рогов, сила взрыва автомобиля была столь велика, что в расположенных рядом домах вылетели окна вплоть до 9 этажа. Кроме того, была уничтожена машина, стоявшая рядом с взорванным автомобилем.

«Место преступления оцеплено. На данный момент пожар потушен. Взрывотехники проверяют наличие взрывчатки во избежание повторного взрыва», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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